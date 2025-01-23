Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Об этом сообщили организаторы на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире из Лос-Анджелеса.

Борисов стал первым актером из России, номинированным на премию в данной категории. Вместе с ним за победу в номинации поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Церемония вручения премии состоится в ночь со 2 на 3 марта.

В середине января Борисов попал в шорт-лист претендентов на награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в этой же категории. Кроме того, ранее за эту же роль он был номинирован на «Золотой глобус», но уступил победу Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль».

Картина Шона Бейкера рассказывает о любви стриптизерши Аноры из Бруклина и сына российского олигарха Вани. Главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.

В конце мая картина была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Юра Борисов сыграл в фильме Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя Вани Тороса.