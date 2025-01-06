В Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус», одним из претендентов на которую был российский актер Юра Борисов. Кто удостоился престижной кинонаграды — в материале RTVI.

Без российских лауреатов

Юра Борисов был в числе номинантов на «глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Победителем в этой номинации стал американский актер Киран Калкин, сыгравший в картине «Настоящая боль», которая повествует о жизни молодого человека, борющегося с эмоциональными проблемами.

Вместе с Борисовым на премию номинировались Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2») и Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»).

Лучшие фильмы

Лучшим драматическим фильмом признали кинокартину «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета. Фильм рассказывает историю о пережившем холокост еврейском архитекторе Ласло Тоте, который эмигрирует из Венгрии в США после Второй мировой войны.

Также наград удостоились режиссер «Бруталиста» Брэйди Корбет и исполнитель главной роли Эдриен Броуди.

Четыре «Золотых глобуса» получил музыкальный фильм «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара. Фильм рассказывает о женщине-адвокате, которая помогает лидеру мексиканского наркокартеля уйти от дел, для чего тот решается на операцию по смене пола. Картина победила в номинациях «Лучший фильм в жанре комедии или мюзикла» и «Лучший фильм на иностранном языке». Также награду получила Зои Салдана, победившая в номинации «Лучшая женская роль второго плана». А вошедшая в саундтрек картины композиция Селены Гомес «Mi Camino» была удостоена премии за лучшую песню.

Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада», повествующий о колдунье из страны Оз, стал лучшим фильмом со сборами свыше $100 млн.

Первая награда Деми Мур

Впервые кинопремии удостоилась 62-летняя Деми Мур за главную роль в боди-хорроре «Субстанция». Фильм повествует о заходящей голливудской звезде, которая решается воспользоваться препаратом, способным продлить ее звездную карьеру.

Лучшие сериалы

Больше всего наград среди сериалов получила историческая японская сага «Сегун». Проект победил в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучшая женская роль в драматическом телесериале», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Звания лучшей актрисы в мини-сериале удостоилась Джоди Фостер за роль в сериале «Настоящий детектив: Страна ночи». Лучшим актером в том же жанре стал Колин Фаррелл, исполнивший роль антигероя Пингвина в одноименном сериале по вселенной Бэтмена.

Двух кинонаград удостоился и автобиографический мини-сериал «Олененок», созданный британским комиком Ричардом Гэддом. «Олененка» признали лучшим мини-сериалом, а сыгравшая в нем актриса Джессика Ганнинг получила «глобус» за «Лучшую женскую роль второго плана».

Третий год подряд лучшим актером в комедийном сериале признали Джереми Аллен Уайта, исполнившего главную роль в сериале «Медведь».