После того, как национальный банк Украины закрыл второй банк, где бывший президент страны Виктор Ющенко возглавлял наблюдательный совет, экс-главу государства стали называть «черным лебедем» банковской сферы, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Пик популярности» кредитно-финансовой организации пришелся на 2018 год, когда Виктор Ющенко сменил на посту главы наблюдательного совета экономиста и политика Владимира Ланового. На протяжении последнего времени Альпари Банк не ведет активного бизнеса.

Число кредитно-финансовых организаций в стране сократилось из-за отзыва лицензии у Альпари-Банка по решению Национального банка Украины (НБУ). Такая мера связана не с принудительным отстранением от рынка, а с согласованным выходом по инициативе акционера, отметил регулятор.

Ющенко покинул Альпари Банк за день до начала Россией военной операции на Украине. До этого он также покинул наблюдательный совет Айбокс Банка, который был принудительно ликвидирован после ухода политика из-за обвинений стороны НБУ в нарушении правил финансового мониторинга.

Руководство Альпари Банка успело вовремя рассчитаться по вкладам с юридическими и физическими лицами. «Страна.ua» называет эту финансовую организацию «самым маленьким банком в стране». В его отчетности фигурировали нули по депозитным портфелям населения и бизнеса, общие активы составлял 178,1 млн гривен, а убыток достигал 3,8 млн гривен по состоянию на 1 мая 2024 года.

Прогнозы, связанные с исключением Альпари Банка из государственного реестра, появились в СМИ после того, как в 2023 году власти пресекли его продажу компании-оператору почтовой связи «Укрпошта» за 260 млн гривен. Руководство организации безуспешно пытается получить банковскую лицензию на протяжении более десяти лет.

Как отмечает издание, у чиновников вызывало опасение, что получив банковскую лицензию, почтовое предприятие с широкой сетью отделений окажет серьезную конкуренцию государственному «Ощадбанку».

С целью обойти это препятствие, «Укрпошта» приняла решение о покупке банка. «Страна.ua» пишет, что организации в итоге не удалось добиться желаемых результатов из-за противодействия недовольства Международного валютного фонда (МВФ), связанного с ростом государственных банков в стране.