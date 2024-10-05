В районе города Константиновка в Донбассе упало военное воздушное судно. В Константиновской городской военной администрации (ГВА) заявили, что ВСУ якобы сбили российский истребитель, однако Z-каналы сообщают, что сбит российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник», который находится на испытаниях. Что известно об инциденте — в материале RTVI.

Что говорят на Украине

С утверждением о том, что ВСУ якобы сбили российский самолет, выступил начальник Константиновской городской военной администрации (ГВА) Сергей Горбунов.

«Обломки частично попадали вокруг города Константиновка», — заявил он в комментарии «Суспільному», добавив, что обломками повреждены несколько частных домов, но обошлось без пострадавших.

Источник «РБК-Украина» в Силах обороны утверждает, что объект был сбит не украинскими военными, а российскими — в результате так называемого «дружеского огня».

Руководитель центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины Андрей Коваленко написал в своем телеграм-канале, что самолет Су-34 сбили ВСУ, но позже допустил, что это мог быть беспилотник «Охотник». «Окончательно станет понятно после анализа обломков», — добавил он.

«Угомонитесь уже»

Z-блогеры пишут, что в районе Константиновки был сбит российский ударный беспилотник. По их словам, беспилотник сбили сами российские военные из-за того, что он вышел из строя.

«Охотник С-70 это. Угомонитесь уже», — утверждает канал «Воевода вещает».

Он обратился к «переживающим про обломки на территории противника», заявив, что «ничего особо нового» украинцы для себя не откроют. «У нас хоть народ узнал, что мы такие БПЛА производим», — добавил «Воевода вещает».

Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук подтверждает, что над Константиновкой был сбит «Охотник». По его словам, в этом можно убедиться при рассмотрении кадров обломков и видео падения.

Звинчук назвал появление этого дрона в зоне боевых действий на Украине «уникальным событием», поскольку «Охотник» «долгие годы находился в разработке» и «его реальное состояние было вопросом не одной дискуссии, в особенности после начала спецоперации».

«К сожалению, во время испытаний нештатные ситуации возникают. Главное здесь то, что мы видим, что перспективную задумку не бросают на месте и оперативно реагируют на возникающие ошибки. Было бы куда хуже, если бы все это досталось противнику в целости», — считает «Рыбарь».

Зачем дрон сбили

Телеграм-канал «Военный осведомитель» полагает, что причиной уничтожения «Охотника» своим же истребителем был не случайный «дружественный огонь», а «целенаправленное принятие решение на ликвидацию дрона, который из-за технической неисправности мог потерять управление и начать лететь в сторону территории противника».

«Военный осведомитель» убежден, что это объясняет появление дрона «за линией фронта над территорией противника», а также «поспешный отворот назад истребителя, который осуществил пуск ракеты “воздух-воздух” в упор по уже неподконтрольному дрону».

Российские власти произошедшее пока не комментировали.