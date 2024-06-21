Несколько российских провоенных телеграм-каналов сообщили 21 июня о потере вертолета Ка-29 под Анапой и гибели экипажа из четырех человек. Многие из них написали, что он якобы был сбит дружественным огнем при отражении атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Минобороны отчиталось о пресечении атаки ВСУ, но не комментировало ситуацию с вертолетом. Факт его потери подтвердил RTVI генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Генерал-майор авиации, военный эксперт Сергей Липовой — RTVI

К сожалению, сегодня есть такой факт, когда наш вертолет-охотник самого современного поколения потерян. Причина потери сейчас устанавливается. Но хочу сказать, что в основе стоит непосредственно бесконтактный бой.

Если раньше, в период Великой Отечественной войны, в бои с участием наземных и воздушных войск летательные аппараты вступали только тогда, когда их видели визуально, идентифицировали, то сейчас идентификация идет на экране локатора, и пуски делаются за 10-15 км за горизонтом, когда фактически невозможно видеть, в кого ты пускаешь.

Вполне возможно, что мог произойти сбой системы «свой-чужой», но это маловероятно. Эта система очень надежна.

Более вероятно то, что, скорее всего, наш экипаж встретился с беспилотником ВСУ. Каким-то образом у них курсы пересеклись. Ну и естественно, что беспилотник таранил наш вертолет. По-другому пока сложно что-то сказать.

Окончательные выводы сделает комиссия, которая сейчас разбирается с этим случаем.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев — RTVI

Я бы не слишком торопился принимать на веру то, что публикуется в украинских источниках, — а информация о том, что российский вертолет Ка-29 был сбит дружественным огнем, пока появилась только там и официально нашим Министерством обороны не подтверждена.

Учитывая, насколько часто и обширно врет на этот счет Киев, захватывая несуществующие деревни и атакуя несуществующие российские военные объекты, относился бы к таким заявлениям крайне осторожно.

Если факт будет признан, безусловно, следует детально разобраться в причинах случившегося и привлечь всех виновных к уголовной ответственности.

У нас есть для этого все механизмы, и военный трибунал никто не отменял.

В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. Ка-29 занимался поиском БЭКов, один из наших «Панцирей» (российская система ПВО. — прим. RTVI) нанес удар по вертолету (по предварительной версии из-за неисправности системы «свой-чужой»).

Я не стану озвучивать каких-то версий, пусть разбирается контрразведка и следствие.

Погибли четыре человека. Вечная память нашим воинам.

Бывший военный летчик, автор телеграм-канала Fighterbomber

[ВСУ] применили новую тактику. Одновременная атака БЭКами и БПЛА.

Чтоб отбиться от БЭКов надо поднимать вертолеты, чтоб отбиться от сотни БПЛА нужно уничтожать воздушные цели. А одно с другим у нас не дружит.

Профильные ресурсы сообщают о крушении вертолета Ка-29 Морской авиации Черноморского флота.

Инцидент совпал по времени с отражением ночной атаки украинских БПЛА-камикадзе и безэкипажных катеров, в уничтожении которых данные вертолеты активно задействованы.

Вечного полета, братья.

Сообщается о потере вертолета Ка-29 в процессе отражения одновременной атаки дронов-камикадзе и БЭКов на Крым. Находившиеся на борту погибли.

Ка-29 мог быть перехвачен зенитной модификацией ракеты класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73РДМ-2, установленной на надводный дрон-камикадзе ВСУ.

Наведение осуществлялось с помощью инфракрасного датчика мультиспектрального [прицельного комплекса], синхронизированного с пунктом боевого управления ВСУ по каналу Starlink.

На данный момент версии потери борта две: атака БЭКа в версии ПВО или же очередная атака собственного ПВО.

Военный блогер Роман Донецкий (телеграм-канал Donrf)

А что, собственно, произошло ночью? Ночью противник, собрав более сотни БПЛА, атаковал Крым 70 аппаратами. Параллельно шла атака БЭК, которая отвлекла часть сил и средств. Тем временем более 40 аппаратов прорвались на Юг России.

Ущерб не то что бы огромный, но… Во-первых, они думали. Это напрягает. Во-вторых, потерян вертолет. В-третьих, география атак расширяется. Для оттягивания ПВО с фронта.

Военкор Роман Сапоньков

Опять потери в вертолетах. Есть вероятность, что опять сбили свои. Может быть, все же поднять зарплаты ПВО? При зарплатах в 50К [тыс. рублей] там совсем все грустно.

С одной стороны, мужики реально рискуют жизнями вдоль ЛБС, за ними идет реальная охота и часто несут потери. С другой, при такой финансовой политике за пультами может оказаться человек, в прицеле которого находятся жизни людей и имущество на миллиарды рублей. Но с зарплатой меньше курьера-доставщика еды и без возможности уволиться в последние 2,5 года.

Военный блогер Кирилл Федоров

Про Ка-29 и то, что у каждой потери и подвига есть ФИО, ответственные за это. Начиная с расчета СВОЕЙ ПВО, заканчивая тем, кто отдал приказ лететь на таких высотах.

п.с. Лично знаю летчика, летает с 24.02.22