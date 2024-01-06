В 2023 году в обороте в России было более 18 трлн рублей наличными, делает вывод РБК со ссылкой на статистику Центробанка. Объем наличных на руках у россиян в первом полугодии увеличивался рекордными темпами.

К 1 декабря объем наличных денег в обращении уже достиг 17,91 трлн рублей, а к 28 декабря россияне, судя по данным о ликвидности банковского сектора, обналичили еще 374,7 млрд рублей. До этого — с января по ноябрь — на руках у россиян стало на 1,56 трлн рублей больше наличных (+9,6%).

По итогам 2023 года прирост объема находящихся в обращении наличных может составить около 1,94 трлн рублей — примерно на уровне предыдущего года, отмечает РБК. За 2022 год объем наличности у населения вырос на 2,28 трлн рублей — до 16,35 трлн рублей. Тогда же россияне поставили рекорд по объему вывода средств за рубеж.

В первой половине 2023 года, исходя из статистики ЦБ, объем наличных в стране прирастал рекордными темпами, увеличившись почти на 1,5 трлн рублей. К августу общий прирост с начала года превысил 2 трлн рублей.

РБК объясняет эту тенденцию несколькими факторами:

ростом потребностей в наличных на территории присоединенных к России регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей,

выплатами участникам военных действий на Украине,

влиянием отдельных событий (например, неопределенности, возникшей на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня).

Ситуация изменилась в сентябре, и на протяжении всей осени объем наличных в обращении уменьшался, сократившись в итоге почти на 447 млрд рублей. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки Банка России и связанного с ним роста ставок по банковским вкладам, пояснил РБК управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин.