МВД Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий и организаций, среди которых «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Дроа», сообщают телеканал Мtavari и агентство Sputnik. Кроме того, полицейские провели несколько задержаний.

В числе задержанных оказались лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, член его фракции Гела Хасая, а также основатель протестного движения «Даитове» Звиада Цецхладзе.

По данным Мtavari, оппозиционеров задержали прямо возле офисов организаций. После обысков Гварамия вступил в конфликт с правоохранителями и начал оскорблять их. Тогда полицейские силой усадили его в машину и увезли в неизвестном направлении.

В МВД уточнили, что Гварамию задержали за административные нарушения.

Согласно информации телеканала Imedi, обыски в офисах оппозиционных сил проводятся по статье «Организация группового насилия, участие в нем или призывы к насильственным действиям».

В разговоре с журналистами лидер партии «Дроа» Элене Хоштария подтвердила, что в офисах организации есть необходимый для протестной акции инвентарь, включая фейерверки, яйца и краски. По ее словам, сторонники оппозиции используют это, «чтобы бросать в полицию».

По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, обыски прошли после того, как у госструктур появилась информация о подготовке беспорядков в течение декабря. Он отметил, что, согласно проведенной статистике, продажи пиротехники в ноябре в стране выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Они все спланировали заранее. Сегодня вы увидели, когда зашли правоохранители в офисы и изъяли материалы, лидеры оппозиции сразу признались, что скупили пиротехнику, своим признанием они еще раз показали, что за всем этим стоит партийный ресурс», — заявил Кобахидзе не брифинге (цитата по Sputnik).

Протесты проходят в Грузии с 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

В ходе ежедневных протестов происходят стычки полицейских и сторонников оппозиции. Полиция и спецназ для разгона митингующих используют водометы и слезоточивый газ. Протестующие применяют по правоохранителям фейерверки и петарды.