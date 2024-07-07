Мэр города Моршанска Тамбовской области Алексей Банников, вручая орден сестре погибшего участника боевых действий на Украине, связал российско-украинский конфликт с необходимостью благоустройства города. Позже, когда вокруг этих слов возник ажиотаж в соцсетях, он объяснил, что благоустройство России и Украины возможно лишь при условии противостояния «бандеровской сволочи».

На фрагмент телесюжета о вручении ордена Мужества сестре погибшего на Украине жителя Моршанска Виктора Щербакова, обратил внимание телеграм-канал Brief.

«Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат», — сказал мэр родственнице Щербакова.

Судя по публикации Банникова «ВКонтакте», награждение состоялось еще в конце июня. В комментариях к этой записи один из пользователей процитировал слова мэра о строительстве спортплощадок и ремонте моста, спросив, «каким образом Украина мешала это сделать».

Банников назвал автора вопроса «профессиональным троллем» и объяснил, что отдых детей, развитие инфраструктуры и благоустройство «и у нас, и на Донбассе, да и на всей Украине» возможны «только при условии, что бандеровская сволочь перестанет запрещать русский язык, убивать детей и осквернять православные церкви».

По его словам, «ползучая и подлая нацистская зараза», с 2014 года «захватившая власть» на Украине, «собиралась дойти и до нас — планы уже были сверстаны и намечали очередной “дранг нах остен” аж до Урала».

«Вот за то, чтобы этого не случилось, а шваль эту вымести и с Донбасса, и с Украины, и погиб наш геройский парень», — написал Банников.

По его словам, если кто-то не понимает логику таких выводов, то это агент Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины, а «людям с совестью это ясно как божий день».