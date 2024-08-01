В течение года Россия может наладить механизмы оплаты в национальных валютах, включая рубль, с несколькими африканскими странами, сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа» Алексея Порошина.

«Мы приветствуем выход части территории Африки из управления франкофонами и всячески пытаемся помочь им с выстраиванием новой платежной инфраструктуры», — заявил Порошин на форуме «Африка зовёт».

По его словам, для запуска расчетов в национальных валютах надо будет увеличить объем торгового баланса между Россией и африканскими странами, в том числе путем налаживания «правильных кредитных отношений» — например, чтобы партнеры могли закупать российские высокие технологии.

Основной проблемой на пути этой инициативы Порошин назвал ориентированность африканских платежных систем на европейские банковские структуры. Это, как он пояснил, осложняет выстраивание прямых корреспондентских отношений между российскими и африканскими банками, то есть в итоге препятствует наращиванию товарооборота.

Сейчас «Первая группа» сотрудничает с ДРК, ЮАР, Угандой и Гвинеей, а в ближайшее время планирует запустить работу с Эфиопией и Камеруном, уточнил Порошин. По его словам, помощь в этом оказывает «Агентство стратегических инициатив» за счет выстраивания двусторонних отношений с правительствами, региональными администрациями и внешнеполитическими ведомствами государств Африки.

Росту товарооборота между Россией и африканскими странами также должен поспособствовать принятый Госдумой закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) для трансграничных расчетов и биржевых торгов цифровой валютой, считает Порошин. «Многие африканские страны используют электронную валюту, что дает надежду на увеличение товарооборота между нашими странами», — отметил гендиректор «Первой группы».