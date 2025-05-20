Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы за хищение 1 млрд тенге (около 200 млн рублей) при подготовке форума сотрудничества России и Казахстана. К пяти годам колонии приговорена Ляззат Коккозова, директор крупного казахстанского рекламного агентства, которое выступило партнером проведения международного мероприятия.

Приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств при организации XV межрегионального Форума сотрудничества Казахстана и России вынес межрайонный суд Астаны. Форум проходил в 2018 году в Петропавловске, в нем приняли участие Владимир Путин и тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как следует из решения суда, принадлежащая Ляззат Коккозовой компания представила организаторам сметы проведения форума с «необоснованно завышенными затратами». По данным обвинения, смета была увеличена в два раза, что привело к “необоснованному расходованию бюджетных средств». В свою очередь, Ерлан Кожагапанов, “используя служебное положение” утвердил смету «для карьерного продвижения и улучшения показателей министерства” и дал указание подчинённым заключить договор с рекламным агентством. Также чиновник дал указание подписать акты выполненных работ “без проверки”, что в итоге и привело к “хищению бюджетных средств в особо крупном размере».

Отбывать наказание осужденные будут в колонии средней тяжести, что соответствует российской колонии общего режима.

Илья Никитин