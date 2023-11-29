Четверо полицейских погибли, еще 18 пострадали в результате обстрела здания ОМВД „Новокаховский“ в селе Юбилейное Херсонской области. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Подробнее о произошедшем — в материале RTVI.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS утром 28 ноября. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о двухэтажном здании, где временно располагалось ведомство.

Представитель правоохранительных органов сообщил ТАСС, что четверо полицейских погибли на месте. По данным собеседника, пятерых пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями, остальным оказали помощь на месте.

Mash пишет, что ранения получил 21 человек. По информации телеграм-канала, «в результате прилета» повреждены шесть служебных автомобилей.

В российской администрации Херсонской области и Минобороны сообщения об ударе по зданию ОМВД не комментировали.

Одним из первых об ударе ВСУ по херсонскому селу Юбилейное сообщил телеграм-канал «От Мариуполя до Карпат». Соответствующий пост сопровождается фотографиями с последствиями обстрела: отсутствует часть перекрытий, выбиты оконные стекла и рамы, припаркованные автомобили сильно повреждены. В публикациях канала говорится, что «среди сотрудников есть погибшие», а также что «за мужиков нужно отомстить».

Украинское издание «Бабель» пишет, что удар был нанесен по зданию, в котором раньше располагался филиал местного Центр предоставления административных услуг.

В украинском Центре национального сопротивления (подразделение Сил специальных операций ВСУ) утверждают, что украинские военные обстреляли здание в момент, когда там проводилось совещание. В заявлении ведомства говорится, что удар был нанесен «благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители».

В связи с обстрелом здания ОМВД российский телеграм-канал «Два майора» сообщил о необходимости «пересмотреть отношение к аналогичным объектам на территории противника».