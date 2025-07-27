В ближайшие дни и до конца месяца — с 28 по 30 июля — в Москве ожидается «сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…31°C», в связи с чем столичное управление МЧС России выпустило предупреждение о погодной опасности для жителей и гостей города.

В спасательной службе порекомендовали горожанам и туристам выбирать для прогулок одежду из натуральных тканей и не забывать надевать головные уборы, не допускать обезвоживания и по возможности при перемещении по улицам держаться в тени.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны!» — призвали в МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что с понедельника (28 июля) в Москве установится «жаркая погода с температурой, превышающей 30-градусные отметки».

«Сейчас климатические нормы самые высокие за весь период года. И температура будет превышать эти нормы на 3 °С в течение всех рабочих дней недели. Это означает, что ночные температуры достигнут +15…+17 °С, а дневные температуры +27…+30 °С», — рассказал он RT.

Также Вильфанд предупредил москвичей и гостей города о высоком уровне ультрафиолетового излучения, из-за которого им следует быть осторожными на улице под солнцем, надевать головные уборы и пользоваться косметическими средствами с санскрином.

«Небольшой дождик может где-то выпасть, но никаких условий для сильных осадков. Чистое небо — ночью можно будет увидеть звёзды, а днём солнечно. Вот такая совершенно однородная погода будет до конца месяца», — спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил «Вечерней Москве», что определять погоду в столице до конца июля будет «область высокого давления», поэтому «ожидается переменная облачность практически всю неделю».

По его словам, в понедельник (28 июля) могут пройти небольшие дожди, а местами даже грозы с усилением порывов ветра, но потом всю неделю погода ожидается практически без осадков. В среду днем воздух прогреется до 27—32 градусов тепла, в четверг — до 26—31 градуса, но будет облачно и слегка дождливо.

«Предварительно, 1 августа будет облачно, дождливо с температурой воздуха 25—30 градусов тепла», — заключил Цыганков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что малооблачную и сухую погоду в Москве определяет «периферия барического максимума», благодаря которой воздух активно прогревается до температуры на 3-4° выше «рамок климата».

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова уточнила, что в Средней полосе сейчас на 1-3 градуса, а на ее севере — на 5-6 градусов теплее нормы, и в ближайшее время эта тенденция сохранится благодаря антициклону.

«У лиц с повышенной метеочувствительностью сохраняется вероятность появления различных симптомов недомогания (головные боли, общая слабость и раздражительность, возможны скачки артериального давления), что связано со сниженными функциональными возможностями и нарушением механизмов адаптации», — пишут «Метеоновости» 27 июля.