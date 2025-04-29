Московский арбитражный суд вынес решение по иску директора певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) к сети ресторанов «Ёбидоёби» за пародию на ее трек «За деньги да»: компанию признали виновной в нарушении авторских прав и обязали выплатить 3,3 млн рублей, сообщает РБК.

Исковое заявление подавал директор Инстасамки Максим Столяров, который является правообладателем указанной композиции и подписал с певицей договор о правах на ее исполнение. Ответчиком выступало ООО «Суши с приставкой суши» — юридическое лицо сети ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби».

По данным из картотеки московского арбитража, иск Столярова был принят к производству 3 декабря 2024 года, а 29 апреля 2025 года судья частично удовлетворил его требования. Представители ответчика после вынесения решения не согласились с позицией суда и заявили, что будут подавать апелляцию в законном порядке

«Компания подчеркивает, что по-прежнему считает пародию на трек певицы творческим высказыванием, не нарушающим авторские права, и будет отстаивать свою позицию до конца», — говорится в пресс-релизе «Ёбидоёби».

Причиной претензий со стороны Столярова стала видеореклама сети ресторанов, которую компания разместила в своих аккаунтах в соцсетях. В роликах снялась актриса, загримированная под Инстасамку. По сюжету она забирала роллы от курьера, который привез заказ на дом, а на фоне звучала фонограмма трека «За деньги да».

Кроме того, сеть «Ёбидоёби» организовала флешмоб, участники которого пели фразу «За роллы да» на мотив трека Инстасамки. По мнению Столярова, эта публичная акция также нарушила его авторские права.

Представители директора артистки в суде указали, что фонограмма ее песни и пародия на сценический образ Инстасамки была использована сетью ресторанов в коммерческих целях для привлечения внимания потребителей к ее продукции. В качестве доказательства сторона истца предъявила переписку Столярова и сетью «Ёбидоёби»: еще до выхода рекламных роликов компания предлагала «создать рекламную акцию для продвижения товаров» с использованием хита артистки.

Представитель ответчика в суде не отрицал, что такие переговоры проводились. Он напомнил, что по закон музыкальные композиции можно использовать без разрешения правообладателя, если при этом создается новое произведение пародийного жанра.

Однако судья счел пародийную составляющую рекламных роликов недостаточной для того, чтобы считать получившееся произведение новым, и обязал ответчика заплатить компенсацию в размере 300 тыс. руб. Кроме того, по решению суда «Ёбидоёби» предстоит выплатить 120 тыс. руб в качестве возмещения судебных издержек и оплаты госпошлины, уточняют «Известия».

В 2024 году некий гражданин пожаловался на совместный рекламный ролик банка и певицы под названием «Альфа-самка», размещенный на YouTube-канале артистки. В ходе первой проверки ФАС пришла к выводу, что клип нарушает законы о рекламе, поскольку в нем употреблялись «бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения», в том числе применительно к государственной символике.

«Спорным <…> является выражение: “Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с Альфой я богата, я трачу без тормозов”, а также спорный образ обращения с деньгами — символом денежных знаков Банка России», — говорилось в пресс-релизе ФАС.

В результате против банка и певицы было заведено дело по ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 28 закона «О рекламе». Но после его рассмотрения антимонопольщики пришли к выводу, что «в настоящем случае не используются непристойные образы, сравнения и выражения».