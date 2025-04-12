Накануне Дня космонавтики казахстанские власти объявили о планах запуска своей ракеты-носителя. Он планируется в рамках совместного с Россией космического проекта «Байтерек» и намечен на декабрь 2025 года. При этом Россия затратила на разработку новой ракеты втрое больше средств, чем ее партнер. Двадцатилетняя история амбициозного космического проекта — в материале RTVI.

«Мы с нетерпением ожидаем этого старта. В рамках проекта запланирован запуск первого испытательного носителя “Союз-5”. Надеемся, что сроки будут выдержаны и мы реализуем этот важный проект», — заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Алма-Ате.

Нетерпение властей Казахстана легко понять. Успешный пуск собственной ракеты открывает для страны не только символический клуб космических держав, но и дает реальную возможность хорошо заработать, используя Байконур для запуска коммерческих спутников.

Это частично решит нынешнюю острую проблему загрузки космодрома. Она возникла после того, как Россия, которая его арендует, перестала использовать Байконур в оборонных целях, оставив на нем лишь гражданские пуски в рамках международных космических программ — в частности, полеты на МКС.

Решение о создании совместного космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» было принято Россией и Казахстаном еще 20 лет назад. Тогда же были подписаны соответствующие межправительственные соглашения. Целью проекта стало создание “организационно-технической структуры, для выведения космических аппаратов с космодрома Байконур”. Казахстанская сторона взяла на себя строительство наземной инфраструктуры, а российская — разработку ракеты-носителя.

Особо подчеркивалось, что новая ракета должна быть экологически чистой — в противовес использующему токсичные компоненты топлива “Протону”. И вначале планировалось, что носитель будет создан на базе тяжелой ракеты «Ангара-5».

Однако уже в 2012 году амбициозный проект оказался на грани закрытия. Возглавлявший тогда «Казкосмос» заслуженный летчик-космонавт России и Казахстана Талгат Мусабаев заявил о нецелесообразности строительства КРК «Байтерек», т.к. его стоимость выросла в семь раз — с $223 млн до $1,64 млрд. В целях экономии он предложил заменить российскую ракету на более дешевый украинский «Зенит».

Но уже два года спустя окончательно отпал и этот вариант. Тогда сторонами было принято решение продолжить проект, но уже на базе российской средней ракеты-носителя «Союз 5». Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза в беспилотном варианте.

В 2018 году Россия, исполняя свои обязательства, вывела из аренды и передала Казахстану стартовую площадку под новую ракету. Планировалось, что пуски с нее начнутся уже в 2022 году, однако вскоре сроки старта сдвинулись еще на год, а потом — и еще.

В декабре 2024 года правительство Казахстана в ответ на запрос депутатов парламента о судьбе КРК «Байтерек» сообщило, что в сентябре на космодром «Байконур» было поставлено первое технологическое оборудование, уже “прошедшее заводские испытания”.

Тогда же казахстанская комиссия из представителей Министерства цифрового развития и АО «СП “Байтерек”» посетила московский НИИСК, АО «СКБ «Орион», петербургский АО «Компрессор», ковровский КБ «Арматура», АО «Промышленные технологии» и АО «НТЦ “Пожоборонстрой”». По итогам визита проверяющими был «подтвержден фактически выполненный объем работ в соответствии с условиями договора на создание КРК “Байтерек”».

При этом российские инвестиции в совместный проект втрое превышают казахстанские и составляют $916 млн. За их счет обеспечивается как создание новой ракеты-носителя и комплекта средств транспортирования ее составных частей, так и модернизация комплекса средств измерения, сбора и обработки телеметрической информации и т.д.

Участие Казахстана оценивается в $233 млн. За эти деньги партнер должен провести реконструкцию и модернизацию стартового и технического комплексов, модернизацию системы телекоммуникационного и информационного обеспечения и т.д.

Первые летные испытания новой ракеты планируется начать в 2025 году, а их завершение запланировано на май 2028 года. В год с Байконура собираются проводить 6-8 пусков новой ракеты.

Илья Никитин