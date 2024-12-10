Суд в Железногорске вынес приговор 39-летнему Владимиру Гармашу за 13 сорванных рекламных баннеров с рекламой контрактной службы в российской армии. Его приговорили к трем годам колонии общего режима по статье о дискредитации армии РФ (280.3 УК). Гармаif признали виновным в «совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ».

Также решением суда у мужчины забрали велосипед, который, по версии следствия, он использовал для совершения преступления.

Плакаты Гармаш испортил в июне 2024 года. Суд счел дискредитацией вооруженных сил уничтожение армейской символики, а также государственного флага России и георгиевской ленты, изображенных на плакатах. В приговоре сказано, что Гармаш совершил преступление, «осознавая публичный характер своих действий, умышленно и целенаправленно».

На суде Владимир Гармаш рассказал, что после начала боевых действий на Украине у него случился нервный срыв. Несколько знакомых осужденного погибли на фронте.

«Мама меня научила, что ценнее человеческой жизни нет ничего. С этим знанием я рос и жил всю жизнь. […] Несколько моих знакомых погибло на СВО, я их хорошо знал лично, для меня это был шок. Я боялся, что меня заставят идти на [СВО], я не хотел, так как воспитан по-другому, и не смогу кого-то убить», — рассказал мужчина.

Также поводом для срыва баннеров Гармаш назвал новости об арестах «генералитета МО РФ за массовую коррупцию». Речь идет о серии арестов среди руководства Министерства обороны России, начавшейся после отставки генерала армии Сергея Шойгу с должности министра обороны 12 мая 2024 года. Высокопоставленных военных обвинили во взяточничестве, хищении и мошенничестве.

«Я видел новости об этом в Интернете и телеграм-каналах военкоров. Это стало последней каплей, и я спонтанно решил выразить протест», — заявил в суде Гармаш.

Мужчина полностью возместил ущерб городу в размере 30 тыс. рублей, сообщает NGS24.