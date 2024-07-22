В Алагирском районе Северной Осетии заблудилась туристическая группа из 12 человек, среди которых 10 детей, сообщило ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания. Вскоре спасателям удалось установить местонахождение заблудившихся туристов.

В МЧС сообщили, что тургруппа из подмосковного Долгопрудного заблудилась В Алагирском районе. В составе группы — 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет.

По информации ведомства, туристы вышли на маршрут еще в субботу, 20 июля. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России.

На поиски заблудившихся туристов отправились восемь спасателей в составе двух групп. Вскоре их местонахождение удалось установить, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По имеющейся информация тургруппа находится в районе перевала Ход. Участники группы чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Группа спасателей выдвинулась к месту нахождения туристов, отмечает МЧС.