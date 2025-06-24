Компания NtechLab представила новое ИИ-решение на базе видеоаналитики, способное находить забытые вещи в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте. Разработка уже внедряется в одном из крупнейших парков Москвы и потенциально может использоваться в метрополитенах, на вокзалах и в аэропортах.

Технология анализирует изображения с камер видеонаблюдения и способна распознавать чемоданы, рюкзаки, сумки, пакеты и даже кошельки, а также — коробки, размером от 20х20 см. Особенность системы заключается в способности отличать действительно забытые вещи от временно оставленных, анализируя продолжительность нахождения предмета без владельца. Этот временной параметр адаптируется под конкретное место — парк, транспортный узел или аэропорт.

Система может использовать изображения камер, уже установленных в городе, она интегрирована с другим продуктом NtechLab — Find Face Multi, предназначенным для высокоточного распознавания лиц, силуэтов и автомобилей.

«Мы обучили нейросеть распознавать предметы и это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы — упростит процесс поиска вещей и сократит его время», — заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

По словам руководителя компании, разработка особенно актуальна для транспортной инфраструктуры, но может быть востребована и в других общественных местах с высокой проходимостью. Так как система использует уже существующие камеры видеонаблюдения, внедрить ее в городскую инфраструктуру можно легко и быстро.