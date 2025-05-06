В Ленинградской области следователи провели обыски в квартирах пятерых членов организации «Русская община» (РО) после их визита в квартиру во Всеволожске, где затем произошел пожар и погиб находившийся там мужчина. Всех пятерых также допросили в следственном отделе и отпустили в статусе свидетелей, пишет «Фонтанка».

Как сообщает издание, версия следствия состоит в том, что в ночь на 4 мая члены «Русской общины» сломали дверь в квартиру на Ленинградской улице, распылили в жильца газовый баллончик и применили электрошокер. В это время в одной из комнат забаррикадировались двое его гостей — уроженец Армении и приезжая из Сочи. Когда «общинники» пытались вышибить дверь в комнату, мужчина поджег мебель. В результате он сам погиб, а 24-летняя женщина получила множество тяжелых травм, выпрыгнув из окна горящей квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Портал 78.ru со ссылкой на источник уточняет, что допрошены пятеро участников «Русской общины» в возрасте от 30 до 48 лет, еще один мужчина дал показания как свидетель. По данным собеседника, гость квартиранта, который забаррикадировался в комнате с девушкой, поджег мебель и обои и погиб в огне.

По информации «Фонтанки» и 78.ru, Следственный комитет (СК) Ленобласти возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Портал 47news утверждает, что дело завели по двум статьям — «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК) и «незаконное проникновение в жилище» (ст. 139 УК).

Расхождения в версиях

Ранее 47news сообщил со ссылкой на данные полиции, что к дому, где случился пожар, 4 мая подъехали около десятка человек, возможно, из «Русской общины», личности всех установлены. На видео с камеры на двери подъезда, которое показала «Фонтанка», были видны четверо мужчин в одинаковой одежде с нашивками «Русской общины», в масках с рациями, еще одна группа мужчин находилась на заднем плане.

В сообщениях «Фонтанки» и 47news говорится, что квартира на Ленинградской принадлежит жительнице Всеволожска, но сама она оттуда давно съехала, и там жил ее 46-летний сын Евгений, в которого члены «Русской общины» брызнули газом. Он был судим за наркотики и, как утверждали соседи, продолжал употреблять запрещенные вещества. В полиции рассказали «Фонтанке», что на квартиру жаловались нечасто, с начала года было зарегистрировано только одно обращение от соседки в марте.

В день рейда «Русской общины» жилец квартиры позвонил матери со словами, что к нему ломятся неизвестные, пишет издание. Хозяйка приехала и увидела у квартиры множество незнакомых ей мужчин. Издание опубликовало видео, на котором пенсионерка (ее лицо заблюрено) рассказывает об увиденном.

«Боевые ребята, у них были большие повязки черные, у кого зубы, у кого скелет нарисован, на спине что-то было. <…> А полицейские позже появились», — сказала она, добавив, что в суматохе не запомнила конкретных деталей.

В самой «Русской общине» излагают другую версию произошедшего. Как утверждается в посте телеграм-канала «Русская община Петрограда», владелица квартиры якобы сама обратилась к членам организации, чтобы они сопроводили ее и помогли разогнать «наркотический притон». В канале опубликовано видео, где совершенно другая женщина, представляясь хозяйкой квартиры, заявляет, что «общинники» вошли туда с ее разрешения, и что там жил ее брат-наркоман.

По версии «Русской общины», жильцы дома в тот вечер жаловались на «вопли мужчин и женские крики», дверь в квартиру якобы была уже сломана, когда приехали активисты, а жилец бросился на них со сковородой. «Общинники» заявляют, что применили перцовый баллончик, «защищая жизнь и здоровье» квартирной хозяйки, «а также свою».

«Русская община» также выложила видеозаписи с несколькими людьми, которые представляются жильцами дома на Ленинградской и жалуются на квартиру, где произошел инцидент.

«Жители дома обращаются к нам и сообщают, что там действительно, помимо всего прочего, велась торговля наркотиками. Погибший — гражданин Армении. Он был лютый торчок и не работал. Зачем он так жил вообще? Только употреблял и распространял. И никто не реагировал на это», — говорится в посте.

В «Русской общине» заявляют, что когда участники организации приехали в квартиру, выходец из Армении «решил сжечь все наркотики, а вместе с ними, видимо, и девушку». Как писала «Фонтанка», девушку госпитализировали с травмами головы, грудной клетки, переломами позвоночника, сотрясением мозга, множественными разрывами и ушибами легких, а также ожогами кистей рук.

Мужчину, который погиб, могли искать целенаправленно

По данным 47news, всеволожская ячейка «Русской общины» могла целенаправленно искать выходца из Армении, который в итоге погиб. Как пишет портал, на местных ресурсах организации публиковали фото этого мужчины и просили помочь в его розыске «за подготовку покушения на координатора “Русской общины”». Члены «Русской общины» также якобы разыскивали его «подельников, бывших участников СВО, недавно покинувших госпитали».

Среди мужчин, подъехавших к дому на Ленинградской перед пожаром, личности которых установила полиция, был «координатор» или «куратор» всеволожской ячейки «Русской общины», добавляет 47news.

Официальных сообщений от СК или МВД по поводу произошедшего во Всеволожске в ночь на 5 мая не поступало. О самом пожаре отчиталось областное МЧС, причислив его к техногенным.