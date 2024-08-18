Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что для нее Москва заканчивается Третьим транспортным кольцом.

«Что дальше — не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия» — сказала она, рассуждая о возможностях, которые может дать проживание в столице.

По словам Родниной, в Москву приезжают амбициозные люди, которые стремятся изменить свою жизнь. «Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне», — заявил она. Роднина считает, что сейчас это возможно сделать и в большом региональном городе.

«Москва — просто громадный город. Кто готов жить в такой стрессовой ситуации, в таком ритме и со всеми проблемами, тот и живет», — сказала олимпийская чемпионка.

Роднина выразила мнение, что «радости» Москвы уравнивают проблемы, которые порождает «любой большой город». Задача государства, по ее мнению, заключается в том, чтобы выровнять плохие и хорошие возможности.

«Да, в Москве много возможностей и плохих, и хороших. <…> Даже сейчас есть маленький процент людей, уезжающих из большого города. Они ценят свою жизнь и здоровый образ жизни», — сказала депутат.

Как отметила Роднина, она любит Москву с детства, а жить, например, в Нью-Йорке не хотела бы, хотя проводила там много времени. Оценивая жизнь в американском мегаполисе, депутат предположила, что такой «муравейник» многим может не нравиться, однако многие, по ее мнению, едут в крупные города «за амбициями».