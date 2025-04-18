Полиция Алматы задержала Адильжана Абдугалиева заявившего, что «резать людей по политическим убеждениям — это нормально».

Абдугалиев 14 апреля на своей странице в YouTube прокомментировал видео о нападении на гражданина России Александра Ярцева на АЗС в Жамбыльской области Казахстана. Фраза о резне за убеждения вызвала колоссальный резонанс, в комментариях блогера начали обвинять в разжигании ненависти и призывах к насилию.

В итоге следственное управление департамента полиции Алматы возбудило уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса («Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»).

«В ходе мониторинга социальных сетей Департаментом полиции города Алматы выявлена публикация, содержащая признаки разжигания межнациональной розни. Установлено, что житель города гр. А.А., находясь, предположительно, по месту жительства в Алматы, на своей странице в YouTube разместил видео, в котором допустил высказывания, в том числе следующего содержания: «резать людей по политическим убеждениям — это нормально»», — говорится в официальном заявлении полиции Алматы.

Абдугалиева доставили в алматинский отдел полиции. По уголовному кодексу Казахстана в случае признания виновным ему грозит либо штраф в размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей (примерная сумма в рублях — от 1.5 млн до 5 млн) либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Илья Никитин