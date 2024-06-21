Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела «экономического характера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Новицкий был задержан вечером 20 июня. Перед этим оперативники провели осмотр его жилища.

«Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», — сказал источник агентства, не уточнив процессуальный статус Новицкого в настоящий момент.

О задержании Новицкого сообщили также телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Baza. По данным Baza, родные уже второй день не могут связаться с 66-летним предпринимателем, который «мог быть задержан сотрудниками ФСБ».

Новицкий стал одним из руководителей холдинга АФК «Система» в 1995 году. Должность президента холдинга он занимал до 2005 года, после чего входил в совет директоров. По словам источника РБК на рынке минеральных удобрений, в последние годы Новицкий был первым заместителем гендиректора «Фосагро», но покинул эту должность после введения против него санкций в июне 2022 года.

Фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера, рассказал источник РБК. В 2012 году Тайчер в партнерстве с АФК «Система» приобрел ж/д оператора «СГ-транс».

Тайчер обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как следует из материалов суда, ему вменяется хищение денежных средств, не возвращенных по займу между «Трансфин-М» и компанией «Рейл Стрим». Ущерб по делу оценивается не менее чем в 710 млн рублей и 272 млн рублей в виде неуплаченных процентов, отмечал «Интерфакс».