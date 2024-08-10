Полиция Вены задержала четвертого подозреваемого в деле о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт. Им оказался 18-летний гражданин Ирака, который, по словам министра внутренних дел Герхарда Карнера, связан с главным подозреваемым — 19-летним австрийцем, передает Reuters.

Задержанный, по информации агентства, дал клятву верности террористической организации «Исламское государство*» 6 августа. Сейчас неизвестно, был ли он напрямую замешан в подготовке к теракту.

Ранее стало известно, что выступление Тейлор Свифт в рамках гастрольного тура Eras было решено отменить после ареста подозреваемого по делу о подготовке теракта.

Молодой человек северомакедонского происхождения был задержан сотрудниками правоохранительных органов в часе езды от Вены. Во время обыска у него дома обнаружили химические вещества, которые направили на экспертизу.

Вторым подозреваемым стал 17-летний подросток с турецкими и хорватскими корнями, который работал на концертной площадке, где должна была выступить американская певица. Дома у юноши, по данным следствия, нашли материалы, связанные с «Исламским государством»*, а также «Аль-Каидой»*.

Помимо этого, правоохранители задержали 15-летнего подростка, который отказался давать показания.

Концерты Тейлор Свифт должны были пройти в Вене на стадионе “Эрнст Хаппель” с 8 по 10 августа. Организаторы пообещали вернуть деньги, потраченные на билеты, 170 тысячам покупателей.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал решение об отмене выступлений певицы “горьким разочарованием” для австрийских поклонников Свифт, однако назвал ситуацию с подготовкой терактов “очень серьезной”.

* запрещенная в России террористическая организация