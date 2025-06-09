Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан, пишут ТАСС и NGS24.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации NGS24.ru, причиной задержания стала взятка в особо крупном размере. Также издание сообщает о обысках в администрации города.

Собеседник ТАСС позднее тоже сообщил, что дело Логинова связано с получением взятки.

«112» пишет, что Логинова вызвали на допрос в СК, его процессуальный статус неизвестен.

Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске в Красноярском крае, окончил Ачинское военное авиационное техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», а в 2008 году — Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)».

В 2012-2015 годах Логинов занимал должность замруководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, в 2015-2016 годах — заместитель главы департамента муниципального заказа мэрии. Логинов в 2016 году стал главой администрации Свердловского района Красноярска, а после руководил Советским районом. В 2017-2022 годах был первым вице-мэром Красноярска, с 2022 года — мэр города.

В декабре 2023 года Логинова включили в состав обновленного Государственного Совета, а в сентябре 2024-го — в комиссию по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов России. В апреле 2025 мэра Красноярска исключили из ее состава.

Логинов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Герб города Красноярска».