Полиция задержала подозреваемого в попытке устроить террористический акт в призывном пункте военного комиссариата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска, где 5 декабря был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, «подозреваемый задержан на 48 часов в порядке статьи 98 Уголовно-процессуального кодекса». Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК России — о террористическом акте.

Об обнаружении подозрительного предмета, похожего на самодельное взрывное устройство (СВУ) 5 декабря сообщила служба безопасности военного комиссариата Новосибирска. На место выезжали сотрудники группы разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» управления Росгвардии.

Осмотрев подозрительный предмет, саперы идентифицировали его как «схожий с СВУ». Его дообследование они проводили вместе со взрывотехниками регионального управления ФСБ. Затем этот предмет был «с помощью специального оборудования приведен в безопасное состояние», а элементы его конструкции — направлены на взрывотехническую экспертизу.

Источник телеграм-канала Baza рассказал, что «СВУ с таймером» находилось внутри корпуса мультиварки, который ночью принес к зданию военкомата и положил на подоконник неизвестный мужчина.

Телеграм-канал Shot утверждал, что в ходе экспертизы на внутренней поверхности корпуса мультиварки были обнаружены следы смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ.