Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова задержали, пишут Ura.ru и E1.ru со ссылкой на источники. По данным СМИ, он доставлен в Екатеринбург, 11 июля будет избрана меру пресечения.

Других подробностей о задержании экс-министра пока нет.

Должность главы свердловского Министерства транспорта и дорожного хозяйства Старков покинул в ноябре 2023 года. Близкий к губернатору региона телеграм-канал «Не для протокола» тогда опубликовал фото чиновника в военной форме и с наградой за участие в специальной военной операции.

Василий Старков возглавлял свердловский Минтранс с 2016 года. Эту должность он занял вместо попавшего под уголовное дело Александра Сидоренко. До 2012 года Старков на различных должностях работал в «Свердловскавтодоре». С мая по ноябрь 2016 года возглавлял Управление автомобильных дорог Свердловской области.

Отставка Старкова совпала с уголовным делом против экс-главы «Управления автомобильных дорог» Вячеслава Данилова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В сентябре прошлого года Данилова сняли с должности начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог». Позже суд отправил его в СИЗО, чиновнику грозит до 15 лет колонии.

Также арестована директор строительной компании «Мелиострой» Ирина Городничева. Согласно версии следствия, весной 2023 года экс-глава «Управления автомобильных дорог» получил от Городничевой взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог.