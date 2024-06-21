Сотрудники правоохранительных органов задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина по делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил в своем телеграм-канале депутат Александр Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

Дело против Пивкина может быть связано с распределением торгов на ремонт и строительство дорог в регионе между определенным пулом подрядчиков, считает депутат. При этом посторонние компании к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались «по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции».

По словам Хинштейна, за право работать в регионе подрядчики были обязаны перечислять «взносы» в различные фонды — оттуда деньги якобы выводились и присваивались.

«В общей сложности речь идет о суммах, исчисляемых…миллиардами», — пишет Хинштейн.

Он уточняет, что за годы работы Пивкина «через его руки прошло более 200 млрд „дорожных“ денег», а «сколько из них осело в чиновничьих карманах — вопрос открытый».

Кроме того, по словам депутата, «дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей Минтранса».

«Я абсолютно убежден, что выстроенная Пивкиным коррупционная вертикаль — на нем не заканчивалась. Такой картель просто не мог существовать без одобрения (как минимум!) со стороны предправительства Виктора Кудряшова (арестован по другому коррупционному делу) и экс-губернатора Дмитрия Азарова», — написал Хинштейн.

Дело против экс-главы правительства Самарской области Кудряшова было возбуждено 13 ноября 2023 года. Кудряшова обвиняли по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Кудряшов вместе с ООО «Волгатрансстрой-проект» создал организованную преступную группировку (ОПГ) и «совершил махинации с бюджетными деньгами», которые были выделены на строительство новой станции метро. В предъявленном Кудряшову обвинении говорится о том, что он якобы «ввел в заблуждение президента РФ и федеральное правительство» своими действиями.

Сам Кудряшов не согласился с обвинениями и назвал уголовное дело «политически ангажированным».

Помимо Кудряшова были арестованы советница губернатора Азарова Ольга Михеева, которую подозревают в мошенничестве, а также руководитель департамента градостроительства Василий Чернов и его брат Евгений по делу о взяточничестве.

После череды арестов высокопоставленных самарских чиновников свой пост покинул и губернатор области Дмитрий Азаров. По какой именно причине Азаров решил уйти с поста губернатора, в пресс-службе главы региона не уточнили. Также не уточняется, планирует ли он переход на другую должность.