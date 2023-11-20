Заместитель директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев был задержан. Это связано с его прошлым местом работы, говорится в телеграм-канале ведомства.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай»», — сообщили в Минприроды.

Другие детали дела ведомство не раскрыло.

Алексей Яковлев работает в Минприроды с января 2021 года. До этого он 11 лет руководил национальным парком «Таганай» в Челябинской области.

После ухода Яковлева директором парка стала его заместитель по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвина Новоселова, которая работала в парке с 2012 года.

«Таганай» был образован в 1991 году, он растянулся с юга на север на 52 км, а с запада на восток в среднем на 10—15 км. Общая площадь парка составляет 568 км² (56,8 тыс. га). В парк входит Таганайский горный массив. Одна из достопримечательностей парка — группа скал «Три брата».