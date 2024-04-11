Правоохранители задержали жену журналиста Кирилла Мартынова* Антонину Мартынову (Федорову), обвиняемую по резонансному «Новгородскому делу». Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери Алисы и скрылась, 16 лет находилась в федеральном розыске. Вместе с Мартыновой нашли и саму Алису, но экс-журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова утверждает, что это может быть «другая девочка». Что известно, — в материале RTVI.

Мартынова — жена главного редактора «Новой газеты. Европа»** Кирилла Мартынова*. В июле 2007 года они зарегистрировали брак в новгородском ЗАГСе, Антонина взяла фамилию мужа. Мартынов* в 2007 году был одним из инициаторов кампании в защиту супруги. В некоторых новостных сообщениях от 2008 года Мартынова* называли уже бывшим мужем Антонины. В настоящее время журналист находится за границей.

В пресс-службе Новгородского областного суда сообщили «Интерфаксу», что «до 22 марта Мартынова вместе с дочерью Алисой находилась в федеральном розыске, сейчас она — в СИЗО». Заседание по делу Мартыновой назначено в облсуде на 16 апреля. Где и при каких обстоятельствах женщина была задержана, не уточняется.

По данным телеграм-канала Mash, 22 марта Мартынову нашли в одном из частных домов в Симметричном проезде в Ставрополе. Она была вместе с дочерью Алисой, документов у них не было. Сейчас женщина в СИЗО в Великом Новгороде. Следователи также проверяют самого Мартынова* — «не помогал ли тот жене скрываться», утверждает Mash.

Мартыновой вменяется покушение на убийство ее дочери от первого брака Алисы, произошедшее в феврале 2007 года в Великом Новгороде. По версии следствия, 21-летняя мать сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, пытаясь инсценировать несчастный случай. Как передавал тогда «Интерфакс», девочка упала на каменный пол, пролетев около 9 метров. Врачам удалось ее спасти, но она получила травмы — Mash и Baza пишут, что Алиса получила перелом челюсти и травмы головы.

Свидетель-подросток и кампания в защиту Мартыновой

Сама Мартынова настаивала, что произошел несчастный случай. Однако ее слова опровергал местный подросток, якобы ставший свидетелем происшествия — соседский 11-летний мальчик, который рассказал, что «старшая девочка сбросила младшую». Сейчас его уже нет в живых.

В 2008 году Мартыновой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Когда в июле 2008 года присяжные признали женщину виновной, она вместе с дочерью скрылась перед оглашением приговора. Позже ее объявили в розыск.

Дело получило широкую огласку и стало предметом обсуждений; Кирилл Мартынов* в тот период развернул в интернете кампанию в защиту своей жены. Он выражал уверенность, что прокуратура просто выполняет статистику по делам о защите прав детей, отмечал «Интерфакс». Версия адвокатов состояла в том, что Мартынова не заперла входную дверь и была в ванной, когда девочка вышла из квартиры. Заметив отсутствие Алисы, мать девочки выбежала на лестничную площадку, но не успела ее подхватить.

После исчезновения супруги Кирилл Мартынов* заявил сотрудникам правоохранительных органов, что обвиняемая не скрывается от суда, а похищена вместе со своей дочерью. Как обращает внимание «Медиазона»*, в июне 2023 года телеканал «НТВ» рассказал, что МВД возобновило проверку в отношении Мартынова* — следствие считает, что он якобы побудил женщину избавиться от ее ребенка от прошлого брака. Там же сообщалось, что Егор Кудров, подростком выступавший свидетелем по делу, скончался от передозировки наркотиков.

«Найти Мартынову помогла я»

Экс-журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова 11 апреля опубликовала в своем блоге на «Дзене» статью с деталями задержания Мартыновой. Миронова утверждает, что все эти годы Мартынова скрывалась от правоохранительных органов в России и что ее задержали в Ставрополе еще в марте.

По убеждению Мироновой, Мартынова «пыталась избавиться от дочери, чтобы жить с Кириллом* в Москве»: якобы маленькая Алиса «мешала счастливому переезду в Москву к молодому журналисту, политологу и философу, кем тогда был Кирилл*». Сам Мартынов* якобы «не особенно-то собирался жениться на Мартыновой с ребенком, забирать девочку в Москву», добавила автор публикации.

«Кириллу* могу передать: вычислить Антонину помогла я. Да, Кирилл*, я все же вцепилась в это дело и нашла себе единомышленников среди коллег, с кем мы и помогли органам выйти на след Антонины», — заявила Миронова.

Она утверждает, что ранее стала «копаться» в деле, прочитала обвинительное заключение, приговор, «много с кем поговорила», в том числе с единственным свидетелем, и «пришла к твердому убеждению, что дело Мартыновой не было политическим, заказным или халатным — она действительно скинула дочь с лестницы».

Миронова также выразила сомнения, что девочка, которую нашли с Мартыновой, — это Алиса, которой сейчас уже должно быть 19 лет. Она считает, что «велик шанс, что Алисы уже нет, а вместо нее Антониной предъявлена другая девочка».

Экс-журналистка «Новой» призналась, что испытывает «некоторое чувство сатисфакции по итогам поимки Мартыновой» — учитывая, как вел себя Кирилл Мартынов* «за последние два года» и что о ней «наговорил». Саму себя Миронова назвала «журналистом года».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** признана в России нежелательной организацией