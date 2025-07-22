заявил, что задержанную в Бангалоре россиянку Нину Кутину с двумя детьми удерживают в «пыточных» условиях в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан), сообщает «Инфо 24» со ссылкой на письмо, которое правозащитник направил послу Индии Винай Кумару.

В публикации говорится, что Кутина и двое ее несовершеннолетних детей переехали в Индию из Красноярска «много лет назад» и долгое время жили в пещере в индийском штате Карнатака. Для того, чтобы выжить, женщина запаслась продуктами, хозтоварами и лекарствами. Дети, по словам Кутиной, также были обеспечены всем необходимым: она сама занималась их обучением, учила рисованию и пению, так как имела педагогическое образование.

«В мобильном телефоне Кутиной найдено много фотографий, на которых дети выглядят счастливыми и радостно позируют», — отмечает правозащитник.

Около недели назад полиция штата Карнатака задержала россиянку с детьми и пообещала отправить их «в лучшее место, чем пещера», пишет издание. Сначала семью поселили в ашрам — духовную общину в индуизме, где люди живут под руководством гуру. Затем полиция перенаправила их в Центр временного содержания в Бангалоре.

Там, по словам Мельникова, Кутину поместили в камеру, где условия «напоминают пыточные». Сначала семью поселили «грязную и темную комнату, где им приходилось спать на полу на тонком одеяле». Позже их вновь переселили в помещение, где уже проживало девять человек, не было душа и горячей воды.

«Отобрали всю еду и лекарства, которые были у неt с собой. Кормили только острым рисом без чего-то ещё . Им не разрешают получать посылки с фруктами. Так как они вегетарианцы им жизненно необходимо получать фрукты», — цитирует слова Мельникова издание. Помимо фруктов, россиянам не разрешают получать детские игрушки и краски для рисования.

Из-за плохих условий в индийском ЦВСИГ дети Кутиной заболели и у них появились вши, однако никакой медицинской помощи им не оказали. В связи с недопустимыми условиями содержания россиян, нарушающими «конвенцию о гражданских и политических правах ООН и Конвенцию против пыток», Мельников подготовил жалобы в международные организации.

Правозащитник также попросил посла Индии Винай Кумару «оказать содействие в освобождении россиянки с детьми под подписку о невыезде», а также «передать информацию о жестоких условиях содержания в ЦВСИГ в прокуратуру, МИД, суд, уполномоченному по правам человека».