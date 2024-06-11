В Дании задержана гражданка России, которую подозревают в работе на российскую разведку через госфонд. Об этом сообщило Danmarks Radio (DR) со ссылкой на службу безопасности и разведки Дании (PET).

В разведслужбе Дании считают, что задержанная на протяжении семи лет получала деньги от российского государственного Фонда поддержки и защиты прав соотечественников («Правфонд»), в котором, по мнению разведки, работают спецагенты России.

Из материалов дела следует, что женщина получила от фонда в общей сложности не менее 338 тыс. датских крон. Задержанной предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой, отмечает DR.

«Дело связано с сюжетом в ряде европейских СМИ о российском госфонде и не связано с только что завершившимися выборами в Европарламент», — приводит слова сотрудника PET радиостанция.

По информации Danmarks Radio, россиянку задержали на датском острове Зеландия, где она консультирует русскоязычное население по юридическим вопросам.

Также, по данным радиостанции, эта женщина «является центральной фигурой русской общины в Дании», она несколько раз баллотировалась на муниципальных выборах от датской экосоциалистической партии «Красно-зеленый альянс».

Кроме того, по информации DR, эта женщина занималась организацией празднования Дня победы в Дании. Имя задержанной не раскрывается.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, существует с 2012 года. Он был создан по указу президента России. Учредителями Фонда являются МИД России и Федеральное агентство Россотрудничество. Согласно информации на сайте Фонда, его главная цель — «оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов».

Возможная связь «Правфонда» с российской разведкой

В сообщении DR также говорится, что спецслужбы ряда европейских стран подтвердили радиостанции информацию о работе консультационных центров Фонда на российскую пропаганду, «целью которой является создание историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом».

В частности, в разведывательных службах Эстонии считают, что цель российского Фонда — создать «оправдание для прямого вмешательства во внутренние дела других стран». Представители разведки Финляндии заявили, что «Правфонд» «помогает достижению российского влияния, предлагая, среди прочего, юридическую помощь россиянам за рубежом».