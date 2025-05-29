Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей и совладельцев генерирующей компании ПАО ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев, также являющийся акционером ее владельца — Дальневосточной управляющей компании (ДУК), был задержан в Чите. В момент задержания Люльчев пытался покинуть территорию России. Предположительно, он планировал вылететь в Европу с пересадкой в третьих странах.

По предварительным данным, член совета директоров ТГК, бывший вице-губернатор Приморского края Виктор Мясник, также владеющий акциями ДУК, был задержан в Москве. В настоящий момент его готовят к этапированию на место проведения следственных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Люльчева и Мясника было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК России следователями управления Министерства внутренних дел по Забайкалью по результату проверок, которые были организованы Службой экономической безопасности ФСБ, полицией и прокуратурой.

Мужчинам вменяется завышение тарифов, результатом которого стало причинение ущерба на сумму около 10 млн рублей. Среди потерпевших от их действий есть предприятия Ростеха. Следователи и оперативники предполагают, что позднее размер ущерба может увеличиться в несколько сотен раз.

Как отмечает издание, Люльчев и Мясник уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с уголовным делом об обстоятельствах приобретения акций ТГК-14 с помощью банковского займа.

Выделенный на эти цели кредит был погашен из средств самой компании, что якобы едва не стало причиной банкротства объекта критической инфраструктуры. Тем не менее, задержанные проходили по делу как свидетели. Они также фигурировали в этой роли в материалах проверки о возможном выводе активов компании. Как пишет «Ъ», информация по этим делам может быть обобщена в рамках единого расследования.