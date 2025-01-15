Оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ.

«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию», — сказано в сообщении.

По данным службы, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 млн рублей, причем эти работы так и не были произведены.

В отношении сотрудников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководителя строительной фирмы подозревают в пособничестве.