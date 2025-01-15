Оперативники УФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству Смоленской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ.
«С целью освоения в установленные сроки денежных средств, выделенных на реконструкцию на объектах САЭС, должностные лица предприятия предложили генеральному директору подрядной организации оплатить еще не выполненные работы. Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию», — сказано в сообщении.
По данным службы, стороны подписали акт о приемке работ, после чего на счета фирмы незаконно поступило более 3 млн рублей, причем эти работы так и не были произведены.
В отношении сотрудников АЭС возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а руководителя строительной фирмы подозревают в пособничестве.
Смоленская атомная электростанция расположена на юге Смоленской области в 3 км от города Десногорск. В промышленной эксплуатации на станции находится три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами типа РБМК-1000. Электрическая мощность каждого энергоблока — 1 000 МВт, тепловая 3 200 МВт. Смоленская АЭС является филиалом концерна АО «Концерн Росэнергоатом».