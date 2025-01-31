Сотрудники СК задержали главу издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области», — сказал собеседник агентства.

Факт задержания подтвердили в пресс-службе местного СК, но фамилии задержанных в ведомстве назвать отказались.

В ведомстве сообщили, что было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

«По данным следствия, руководитель регионального сетевого издания, являющийся депутатом Совета депутатов муниципального образования одного из районов Рязанской области, с целью незаконного материального обогащения, вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее являвшейся журналистом, и в 2024 году опубликовал в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя», — сказано в пресс-релизе.

В СК отметили, что фигуранты при личной встрече с потерпевшим потребовали от него денежные средства за прекращение позорящих его публикаций, в связи с чем он, реально восприняв угрозу продолжения распространения подобных данных, передал им 300 тысяч рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.