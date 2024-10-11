В трех российских регионах задержаны еще трое участников нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Члены банды скрывались на территории Дагестана, Карачаево-Черкесской республике и Волгоградской области. По данным СК, задержаны уроженец Чеченской республики Адам Магамадов, дагестанец Самаил Батаев и ставрополец Рустам Чагилов.

Задержанные проходят обвиняемыми по уголовному делу о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). По указанным статьям им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Все фигуранты по решению суда заключены под стражу.

В расследовании дела и задержании принимали участие ФСБ России, Центр «Э» ГУ МВД России по СКФО и СОБР Росгвардии по СКФО.

Следователи устанавливают роль задержанных в нападении на псковских десантников, также проверяется их причастность к совершению других преступлений, отметили в СК.

Нападение боевиков на бойцов 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года во время Второй чеченской войны. Это нападение также вошло в историю как «бой у высоты 776». Группа из 90 десантников сражалась с несколькими сотнями боевиков в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Десантники пытались остановить прорыв боевиков из Аргунского ущелья.

В ходе боя, который продолжался почти сутки, погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Среди бойцов 6-й роты выжили только шестеро. Потери среди боевиков составляли от 400 до 500 человек.

По информации следователей, к нападению были причастны еще 44 человека, 29 из которых уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Также суд рассматривает дела в отношении еще семи человек. По данным СК, пять граждан объявлены в розыск, двое убиты при задержании при оказании вооруженного сопротивления.

В СК отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Шамиль Басаев выступал за отделение Чечни от России, был одним из организаторов захвата заложников в Беслане (2002) и «Норд-Осте» (2004), нападения на Буденновск (1995), теракта в Грозном, во время которого убили отца Рамзана Кадырова Ахмата (2005) и многих других преступлений. Российские силовики убили Басаева 10 июля 2006 года в Ингушетии.