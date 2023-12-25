В Волгограде выясняют причину смерти ученицы вечерней школы и ее сожителя, студента-третьекурсника, тела которых обнаружили накануне, в Уфе выявили нарушения в закупке медицинского оборудования на 88 млн рублей, а в поселке недалеко от Владивостока между жилых домов разгуливает тигр. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Глава СКР проверит чиновников Минвод из-за невыплаты компенсаций погорельцам. В результате пожара, произошедшего 9 ноября, несколько семей остались без жилья. Спустя 1,5 месяца людям так и не предоставили новое жилье, также власти отказались выплачивать компенсацию, пишет newstracker.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 8 января 2024 года. До окончания новогодних праздников жителям и гостям республики запрещено пользоваться любыми пиротехническими изделиями 1-3 классов опасности. Исключения сделали только для бенгальских огней и хлопушек, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Ученицу вечерней школы и ее сожителя, студента-третьекурсника, нашли мертвыми в Дзержинском районе Волгограда, пишут novostivolgograda.ru. Причина смерти пары пока неизвестна, тела молодых людей отправили на экспертизу. Правоохранители не исключают, что они могли скончаться из-за отравления наркотиками.

Приморский край

В поселке недалеко от Владивостока между жилых домов разгуливает тигр. Как пишет vostokmedia.com , хищник попал на камеру видеонаблюдения и стал героем местных СМИ. О случаях нападения животного на людей не сообщалось.

Башкирия

В Уфе выявили нарушения в закупке медицинского оборудования на 88 млн рублей. Как пишет mkset.ru, в 2020—2023 годы во исполнение государственных контрактов в 10 больниц республики поставлены 34 аппарата искусственной вентиляции легких и один кардиологический монитор. По итогам экспертизы установлено, что это оборудование не зарегистрировано на территории России, его качество и безопасность его использования невозможно установить и подтвердить.

Новосибирск

На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию. Как пишет atas.info , незадолго до этого, две песни из репертуара коллектива были признаны пропагандой наркотиков. Под запретом оказались композиции, которые пользовались большой популярностью в 90-х годах — «Моряк» и «Опиум для никого». Поэтому перед концертом в Новосибирске Вадима Самойлова предупредили о возможном вмешательстве сотрудников МВД.

Челябинская область

Челябинская наркодилер 13 лет скрывалась от правосудия в другой стране. Как пишет kursdela.biz , женщину в 2010 году задержали при попытке переправить в Россию 1,3 кг героина, но в итоге за нее заплатили залог, после чего женщина скрылась за границей. Только в 2023 году ее удалось экстрадировать обратно. Россиянке грозит девять лет тюрьмы.

Пермский край

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека. Как пишет properm.ru, Мужчина 1969 года рождения на Renault Logan вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Volvo. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте — это 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи, а 16-летний парень был госпитализирован.

Красноярский край

Трое жителей Красноярского края провалились под лед и утонули. Как пишет prmira.ru, они выехали на лед на транспорте. В Богучанском районе под лед ушёл 54-летний мужчина, который выехал на замерзший водоем на авто. Его тело пока не найдено. В Бирилюсском районе спасатели ищут еще двух мужчин — они на снегоходе провалились под лед и утонули на реке Мендель.