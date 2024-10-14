В США неизвестные беспилотники в течение 17 дней появлялись в районе базы американских Военно-воздушных сил «Лэнгли» в штате Вирджиния, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По ее данным, установить, кому принадлежат дроны, не удалось.

По сообщению издания, дроны появлялись в небе в период с 6 по 23 декабря 2023 года. Один из служащих авиабазы в один из дней рассказал, что загадочное нарушение воздушного пространства обычно происходит спустя 45 минут или час после заката.

По оценке генерала ВВС США Марка Келли, длина дронов достигала 6 м, высота полета — порядка 900-1200 м. Скорость движения превышала 160 км/ч, а издаваемые звуки напоминали «парад газонокосилок». Беспилотники направлялись на юг, в сторону Норфолка, где расположен крупнейший военно-морской порт.

Чиновники не поняли, принадлежат ли беспилотники «ловким любителям» или неким враждебным силам. Появились предположения, что за полетами дронов стоят Россия или Китай, которые хотят таким образом «проверить реакцию американских сил».

Сбивать беспилотники не стали, поскольку федеральный закон США запрещает это делать вблизи военных баз в США, если только дроны не представляют непосредственной угрозы. Воздушное наблюдение под это определение не подпадает, отмечает WSJ.

Информация о дронах дошла до президента США Джо Байдена, в Белом доме на протяжении двух недель проходили совещания по этому поводу. Найти объяснение полетам дронов пытались чиновники ФБР и Пентагона, в том числе сотрудники управления по НЛО, а также сторонние эксперты.

В январе 2024 года власти нашли зацепку, которая, как они надеялись, может иметь отношение к делу: был задержан 26-летний гражданин Китая Фэнъюнь Ши, студент Университета Миннесоты, на дроне которого нашли снимки военных судов в сухом доке.

Сам китаец рассказал, что запускал дроны ради развлечения, однако судья в Норфолке не поверил в эту историю. Мужчину обвинили в незаконной съемке секретных военно-морских объектов и приговорили к шести месяцам лишения свободы. Его адвокат Шаомин Чэн заявил, что если он был шпионом, то «худшим из когда-либо известных».