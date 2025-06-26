Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала ТАСС о предназначении самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия», о вылете которого в США ранее сообщили СМИ.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — сказала Захарова.

О вылете рейса специального борта с номером RA-96018 из петербургского аэропорта «Пулково» в Нью-Йорк стало известно из данных портала Flightradar24. Самолет покинул Санкт-Петербург около 11:30 мск, продолжительность полета составила около 11 часов.

Несмотря на отсутствие официальной информации о пассажирах на борту, СМИ обратили внимание на то, что RA-96018 относится к категории «военного или правительственного» авиатранспорта.

Сайт телевизионной программы «Вести» отметил, что самолет спецотряда «Россия» традиционно используется для дипломатических целей, а на его борту могли быть высокопоставленные официальные лица из России.

Самолеты специального отряда «Россия» ранее использовали для перелетов заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава СВР Сергей Нарышкин.

Помимо этого, внимание журналистов привлекло то, что в апреле аналогичный рейс из России в США совершил глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, чтобы встретиться со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Визит Дмитриева состоялся на фоне обмена заключенными между странами и личной встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Поездка Дмитриева стала первой встречей официальных высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона с момента начала специальной военной операции.