Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов во Вторую мировую войну преимущественно своими силами, вызывает удивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — сказала дипломат.

1 апреля предприниматель и блогер Марио Науфал опубликовал интервью с Вучичем, в котором сербский президент сказал, что сербам во Вторую мировую мировую войну помогала Красная Армия, но «в основном это была наша армия». Он согласился с утверждением Науфала, что национальные войска получили «ограниченную помощь». Потери среди сербов Вучич назвал «настоящим геноцидом», отметив, что соседние страны это не признают.

Комментируя слова Вучича, Захарова напомнила, что при освобождении Югославии от оккупации немецкими войсками погибло около 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, еще более 20 тысяч получили ранения или пропали без вести. Около шести тысяч советских граждан сражались в рядах Народно-освободительной армии Югославии, добавила представитель МИД.

«Я не берусь судить, являются ли эти люди, этот вклад, их жизни, подвиг ограниченными или безграничными. Жертвовали они свои жизни, не думая о лимитах, это точно», — сказала Захарова.

Она добавила, что более 2 тысяч красноармейцев получили югославские ордена и медали.

«Согласитесь, тогда они [местные власти] были щедрее в оценках, нежели спустя 80 лет. <…> Будем надеяться, что это [слова Вучича] неправильно выстроенная фраза. Но в то же время хотелось бы, чтобы наши сербские коллеги находили правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии и вообще нашего народа в освобождении их страны», — добавила Захарова.

В начале марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент Сербии подтвердил свой приезд в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в параде на Красной площади 9 мая будет участвовать подразделение вооруженных сил Сербии.