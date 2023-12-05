В МИД России прокомментировали возможность прямых переговоров с Украиной, о которой накануне сообщил СМИ высокопоставленный источник. На Смоленской площади к идее относятся скептически.

«Руководство России неоднократно отвечало на подобные вопросы, указывая, что от переговоров, которые запросил киевский режим в 2022, отказался Зеленский под нажимом Вашингтона и затем запретил его на законодательном уровне», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента RTVI о том, готова ли Москва к прямым переговорам с Украиной и ведется ли подготовка к ним.

5 декабря газета «Известия» написала со ссылкой на высокопоставленный источник, что Россия готова к переговорам с Украиной, которые могли бы состояться в третьей стране. «Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Однако главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией», — цитирует газета неназванного собеседника.

1 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов оказать России и Украине посреднические услуги. В Москве ценят стремление европейской страны, отметил источник «Известий». Однако посредничество — «это лишь инструмент организации переговорного процесса», а ключевой вопрос — «кто с той стороны готов вести переговоры». «Мы ни за кем бегать не собираемся», — заключил он.

В феврале-марте 2022 года между Россией и Украиной проходили переговоры по урегулированию конфликта. Но позже процесс был заморожен.

В конце ноября 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник российско-украинского переговорного процесса Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что боевые действия на Украине могли закончиться прошлой весной, если бы Киев отказался от идеи вступления в НАТО. «Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них», — утверждал Арахамия.

По словам депутата, переговоры сорвались в том числе из-за Бориса Джонсона, занимавшего пост премьера Великобритании. Именно Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить боевые действия, заявил Арахамия.