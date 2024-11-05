Никто не может превзойти американских политиков по количеству распространяемых фейков о президентских выборах в США, заявила RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление служб разведки и контрразведки США о том, что Россия якобы активнее всех распространяет недостоверную информацию о проходящих в стране выборах.

«Мне кажется, больше фейков, чем американские политики распространяют друг о друге, никто распространить не в состоянии. Послушайте кандидатов в президенты США — они каждый день обвиняют друг друга во лжи, обмане, несоответствии слов делам. Нам за этим темпом просто не успеть», — заявила Захарова.

4 ноября три американских ведомства — ФБР, бюро директора Национальной разведки и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию в том, что она якобы активнее всех среди враждебных США государств занимается распространение в Штатах фейков о президентских выборах. В пресс-релизе говорится, что Москва «проводит операции по влиянию» и распространяет недостоверную информацию, чтобы «подорвать доверие к честности выборов и разжечь разногласия среди американцев».

В американских спецслужбах утверждают, что «субъекты влияния, связанные с Россией», публикуют «сфабрикованный конент» в виде «фейковых статей» и видеороликов с целью «внушить избирателям страх» и мысль о том, что из-за политических разногласий американцы применяют к друг другу насилие. В заявлении говорится, что такие публикации будут появляться не только в день выборов 5 ноября, но и в течение нескольких недель после закрытия избирательных участков.

Другой страной, которая якобы пытается через фейки повлиять на американские выборы, в заявлении назван Иран.