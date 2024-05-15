Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала RTVI публикацию агентства Bloomberg, в которой утверждается, что российская разведка якобы пытается использовать антивоенные протесты в Германии с целью повлиять на общественное мнение и «подорвать поддержку Украины».

«Их послушаешь, мы всем миром управляем», — сказала Захарова в беседе с RTVI.

В своем материале Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских правительственных чиновников пишет, что официальные лица в Европе опасаются «растущей угрозы российской дезинформации» накануне июньских выборов в Европарламент.

Как утверждает агентство, в его распоряжении оказались некие документы, в которых говорится, что попытки «пропаганды» и «дезинформации» якобы ведет подразделение психологических операций российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Германия стала «главной мишенью» этой кампании, поскольку является крупнейшим спонсором Киева среди стран ЕС, пишет Bloomberg.

ГРУ — прежнее наименование органа внешней разведки Минобороны и центрального органа военной разведки Вооруженных сил России. С 2010 года его официальное название — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Попытки «российского воздействия» в Европе стали в последнее время «более агрессивными», утверждает Bloomberg. Агентство утверждает, что подобная практика включает в себя не только «информационные операции, кибератаки и хакерские атаки», но также «диверсии и насильственное запугивание». Как отмечается в публикации, это совпало с «возобновлением российской кампании по наступлению» в Харьковской области на фоне поступления новой американской и европейской помощи Киеву на десятки миллиардов долларов.

Одной из организаций, на которую якобы нацелены попытки ГРУ, источники Bloomberg называют Alternative Kinder Zukunft («Альтернативное детское будущее», AKiZ).

С 2022 года AKiZ проехала по многим городам Германии и других стран ЕС с фотовыставкой «Дети войны», посвященной жизни детей в зонах боевых действий. Как указывают собеседники Bloomberg, AKiZ использует этот проект для кампании против НАТО и поставок оружия Украине. Организация также устраивала или участвовала в пацифистских митингах в немецких городах, в том числе в Рамштайне, где находится командование ВВС НАТО.

Как пишет Bloomberg, нет никаких указаний на то, что AKiZ может быть связана с российской разведкой. Глава организации Оксана Вальтер ранее отвергала обвинения в том, что ее проект продвигает тезисы «российской пропаганды». На сайте и в соцсетях AKiZ публиковались посты об уроках русского языка для детей и короткометражные фильмы «памяти детей-жертв украинских операций в Донбассе».

Ни в AKiZ, ни в ГРУ не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.