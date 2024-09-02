Польским идеологам нужна Западная Украина, считает официальный представитель МИД России Мария Захаров. Так она прокомментировала призыв польского министра иностранных дел сбивать российские ракеты над территорией Украины до того, как они войдут в их собственное воздушное пространство.

«Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», — сказала Захарова.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к странам НАТО с призывом перехватывать российские ракеты в интервью изданию Financial Times. Отвечая на опасения, связанные с возможным втягиванием Североатлантического альянса в российско-украинский конфликт, он напомнил об обязанностях руководства Польши по обеспечению безопасности своих граждан.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Я лично считаю, что когда вражеские ракеты находятся на пути вхождения в наше воздушное пространство, было бы законной самообороной [нанести по ним удар], поскольку как только они вторгаются в наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, становится значительным», — сказал польский министр.

Ранее руководитель третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин назвал «авантюрными порывами» слова официальных лиц Польши о перехвате российских ракет над Украиной и пообещал «конкретную и адекватную реакцию», писало РИА Новости. Он также отметил, что российская сторона не вступала ни с кем в переговоры по этой теме, однако позиция страны хорошо известна как польскому руководству, так и представителям НАТО.

«Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима», — говорил он.

Польша и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности в начале июля. В соответствии с положениями договора, принятого странами, они обязались изучить возможность перехвата «ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши, следуя необходимым процедурам, согласованным заинтересованными государствами и организациями». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против подобных шагов, так как они представляют риск втягивания альянса в вооруженное противостояние.