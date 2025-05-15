МИД России активно использует в работе искусственный интеллект. В частности, его задействуют в первичном транскрибированном формате, например, используют Speech-to-text (преобразователь устной речи в текст). Об этом на круглом столе в Госдуме рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«И, слава Богу, я как человек, который много лет занимался подготовкой стенограмм выступлений, знаю, что это давно назревшая технология, которую все ожидали, потому что при таком количестве выступлений и тем более с количеством увеличения возможности передачи данных, так сказать, не визуально, а через интернет, количество выступлений еще больше увеличилось. Отсюда нужны тексты. Ну и, соответственно, эти технологии просто спасают», — сказала Захарова.

По ее словам, в МИДе пользуются модулями автоматического перевода, в том числе для работы с редкими языками. Также ведомство использует искусственный интеллект для сбора статистических данных, однако делает это очень осторожно, призналась Захарова. Она добавила, что министерство также экспериментировало с генерацией изображений.

При этом Захарова отметила, что никакого готового к использованию продукта, не требующего человеческого фактора, на сегодняшний день нет. Она добавила, что «даже компиляционную подборку материалов или цитат с необходимым нам глубоким пониманием контекста истории вопроса мы получить не можем».