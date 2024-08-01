МИД Молдовы объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства России, ему предписано покинуть страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RTVI, что Москва по традиции ответит на решение Кишинева.

«Традиционно будет дан ответ. Зеркальный, симметричный или асимметричный — будет решено в российских интересах», — пообещала она.

Как сообщили в МИД Молдовы, посол России Олег Васнецов в четверг, 1 августа, был вызван в министерство, где ему вручили ноту о признании сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата.

Согласно пресс-релизу, молдовские власти получили данные, свидетельствующие о том, что российский дипломат якобы вел на территории Молдовы некую деятельность, «несовместимую с дипломатическим статусом».

По словам Васнецова, речь идет о помощнике военного атташе посольства России, который теперь «в течение определенного времени должен покинуть страну».

Посол напомнил, что год назад в адрес посольства России в Молдове уже звучали обвинения в «шпионской деятельности», после чего из страны выслали 45 сотрудников российской дипмиссии. Тогда местные СМИ выступили с утверждением, что на крыше российского посольства якобы размещены антенны и передающие устройства, позволяющие вести разведку.

Что произошло

На этот раз решению молдовских властей предшествовало задержание начальника юридического департамента парламента Молдовы Иона Крянгэ и одного из сотрудников Пограничной полиции, который работал в аэропорту Кишинева.

«Интерфакс» передавал со ссылкой на прокуратуру по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS), что задержания произошли вечером 30 июля в рамках расследования уголовного дела, на следующий день в юридическом департаменте парламента прошли обыски.

Спецслужбы Молдовы предположили, что Крянгэ встречался с сотрудником российского посольства и за денежное вознаграждение передавал ему некую информацию. Расследование в отношении Крянгэ проводится в рамках дела о госизмене, отмечал «Интерфакс».

Молдовские СМИ уточняли, что оба задержанных чиновника якобы встречались с заместителем военного атташе России в Молдове.

Посольство России в Кишиневе обвинения в адрес российской стороны расценило как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдове антироссийских настроений».