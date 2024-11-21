МИД России не комментирует тему о возможном применении российской армией межконтинентальной баллистической ракеты Р-26 «Рубеж» с безъядерной боевой частью для удара по заводу «Южмаш» в Днепре. Об этом «Газете.Ru» рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, кто позвонил ей 21 ноября прямо во время брифинга и попросил не высказываться об этом.

«Наш удар баллистическими ракетами, о чем… стали говорить, не комментируем вообще», — сказал Захаровой собеседник, позвонивший ей на мобильный телефон во время мероприятия.

После этого представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы. При этом, судя по записи разговора, дипломат сначала хотела предложить абоненту «перезвонить».

Журналистов «Газеты.Ru» Захарова заверила, что в ее телефонном разговоре о баллистических ракетах в ходе брифинга «никакой интриги нет», а на связи с ней был некий эксперт.

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала она.

Официального подтверждения об ударе от российских военных пока не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что ударившая по «Южмашу» в Днепре ракета имеет характеристики межконтинентальной баллистической.

«Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы», — отметил он.

В то же время западные СМИ (в частности, NBC News) со ссылкой на неназванных американских чиновников пишут, что атаковавшая Днепр ракета была не межконтинентальной (более 5,5 тыс. км), а имеющей среднюю дальность (до 5,5 тыс. км).