Посольство России в Хельсинки направило запросы в МИД Финляндии и финскую Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию с действиями властей страны в отношении российской недвижимости. На основании их ответов Москва даст этим действиям правовую оценку, сообщила RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа», — заявила Захарова.

Речь идет о появившихся ранее в финских СМИ сообщениях о том, что суд страны впервые постановил конфисковать замороженные российские активы, в том числе участок площадью 3,3 га, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки. Как писала газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов, такое решение было вынесено по иску украинской компании «Нафтогаз».

По словам Захаровой, российская сторона не получала официальных уведомлений от судебных властей Финляндии об ограничительных мерах в отношении этого земельного участка и других объектов, упоминаемых в публикациях финских СМИ.

Как сообщила официальный представитель российского МИДа, от финской стороны было уведомление лишь об аресте принадлежащего России здания в Хельсинки, расположенного по адресу Ваттуниеменкату, 21. При этом «каких-либо оснований для такого решения не приводится», отметила Захарова.

В запросах, направленных в финский МИД и Службу судебных приставов, российское посольство, в частности, требует «предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства», уточнила Захарова.

В российском посольстве в Финляндии сообщили ТАСС, что диппредставительство направило в финский МИД ноту протеста после того, как 29 октября Служба судебных приставов предоставила дипломатам «список более чем из 40 объектов», в отношении которых были приняты ограничительные меры.

В дипмиссии указали, что половина объектов из перечня, включая загородные дома и квартиры, где живут сотрудники посольства, «является дипломатическим недвижимым имуществом, используется в служебных и представительских целях посольства и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства».

Во вторник, 29 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает информацией об аресте российской недвижимости в Финляндии. При этом Москва, по его словам, будет оспаривать это решение в судебном порядке.

«Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», — сказал Песков, ответ которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

В суде в Хельсинки сообщили ТАСС, что решения по аресту собственности России в Финляндии произведены по иску шести компаний Украины — «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», «Укртранснафта», «Черноморнефтегаз», «Нафтогаз Украины» и дочернего общества «Газ Украины». Согласно постановлению, конфискованное имущество оценивается в $5 млрд.

По данным финского информагентства STT, которое ссылается на документы судебных приставов, среди более чем 40 арестованных российских объектов фигурирует недвижимость в Хельсинки, Турку, Киркконумми, Сиунтио и Сальтвике. Еще три конфискованных объекта расположены на Аландских островах и включают приморский участок в Хеггесбиле площадью около 21 га, пишет Yle. Издание утверждает, что эта земля использовалась для отдыха российских дипломатов.