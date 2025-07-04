Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пока лично не встречалась с недавно прибывшим в Москву послом Афганистана от правительства талибов Гуль Хасаном. Об этом дипломат рассказала RTVI. Ранее Россия стала первым в мире государством, признавшим Исламский Эмират Афганистан.

Мария Захарова — первая женщина на посту официальной представителя российского МИД, а «Талибан» известен крайне строгими установками в отношении к женщинам и к общению с ними внутри страны. При этом дипломат подчеркнула, что у Москвы «никогда не было проблем», связанных с подобными вопросами.

«Мы уважаем традиции стран, куда направляются российские дипломаты. В свою очередь, приезжающие в Россию дипломаты уважительно относятся к нашим традициям. Это закон международных отношений», — пояснила Мария Захарова в разговоре с RTVI.

О перспективах личной встречи с послом от «Талибана» официальный представитель МИД предложила узнать у самого афганского дипломата.

3 июля стало известно, что Москва первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан под властью талибов. Как рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с таким предложением к президенту Владимиру Путину. Глава государства принял его.

1 июля в Москву впервые с 2021 года, когда «Талибан» пришел к власти, прибыл посол Афганистана. Вскоре над посольством страны в российской столице вывесили флаг Исламского Эмирата Афганистан.

В апреле Россия официально исключила «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций, в котором движение находилось с 2003 года. В июне делегация талибов посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью RTVI подчеркнул, что Москва не считает талибов террористами «по существу».