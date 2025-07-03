Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщил МИД республики в соцсети X. В ведомстве отметили, что это произошло во время встречи российского посла Дмитрия Жирнова и афганского министра иностранных дел Мавлави Амира Хана Муттаки.

В эфире телеканала «Россия-1» Жирнов сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с таким предложением, и тот принял его.

«Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал дипломат.

Муттаки назвал решение Москвы «новой фазой позитивных отношений, взаимного уважения и конструктивного взаимодействия», еще больше углубив связи между государствами. Он добавил, что это также может послужить примером другим странам.

Несколько дней назад впервые с 2021 года в Москве появился посол Афганистана. Ранее дипломатов, назначенных талибами, приняло несколько стран, включая Китай и ОАЭ, но ни одна из них не признавала Исламский Эмират Афганистан.

В апреле Россия исключила «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций, где тот находился с 2003 года. В 2022 году Москва приняла временного поверенного в делах, назначенного талибами.

Также Россия была первой страной, открывшей представительство по деловым вопросам в Кабуле после прихода талибов к власти. Летом 2024 года Путин назвал талибов «союзниками в борьбе с терроризмом».

В сентябре 2023 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил в интервью RTVI, что Москва не считает «Талибан» террористами «по существу». По его словам, движение эволюционировало, «объявив себя национальным». В мае 2024 он сообщил, что МИД и Минюст России доложили Путину о возможности исключить «Талибан» из списка запрещенных в стране.