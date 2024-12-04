Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу, выданную для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

В МИД России уточнили, что виза была аннулирована с формулировкой «в силу не зависящих от нас обстоятельств». В ведомстве сочли произошедшее «беспрецедентным случаем» и пообещали в ходе встречи уделить «особое внимание» этому вопросу.

Среди прочего, российский МИД обвинил «ряд западных стран» в том, что они используют площадку ОБСЕ «в собственных интересах».

Сама Захарова связала аннулирование визы с кознями «западной гидры».

«Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали, в виде причины указав «независящие от них обстоятельства». Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий?» — задалась вопросами она.

Захарова напомнила, что ОБСЕ «продолжает выступать за свободу передвижения». Однако теперь, по ее словам, «не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность».

В разговоре с RTVI Захарова отметила, что мальтийские власти «не смогли пояснить», что именно означает формулировка «в силу не зависящих от них обстоятельств».