Автомобиль врезался в автобусную остановку на улице Вишневского в Казани, пострадали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Татарстана.

«В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», — заявили в пресс-службе ведомства.

В оперативных службах уточнили, что один из пострадавших 12-летний подросток. О его состоянии не сообщается.

«Он госпитализирован в детскую республиканскую больницу», — сказал собеседник ТАСС.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»).

«10 марта 2025 года на остановке общественного транспорта в городе Казани водитель такси пытаясь объехать маршрутный автобус совершил наезд на находившихся на остановке граждан», — говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Москвич», не справился с управлением и совершил наезд на людей, выходивших из автобуса», — уточнили в МВД республики.

Как рассказали очевидцы «Казань онлайн», ДТП произошло на остановке «Улица Вишневского», когда пассажиры покидали автобус.

Мать пассажира, который находился в легковом автомобиле во время ДТП, сообщила, что ее сын не пострадал и дает показания правоохранительным органам. По его словам, у водителя автомобиля мог случиться приступ за рулем.

«Захрипел и заехал на остановку. То ли эпилепсия, то ли что это было», — передала женщина слова своего сына корреспондентам.

Водитель легкового автомобиля, в свою очередь, заявил, что рано встал и не принимал каких-либо лекарств перед тем, как сесть за руль, пишет «Реальное время».

116.RU пообщался с кондуктором — автобус, в котором она работает, подъезжал к автобусной остановке в момент, когда машина протаранила ее.